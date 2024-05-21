«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию

Оно пройдёт с 20 по 26 мая в регионах, где в сентябре состоятся выборы



«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию (ЭПГ). Оно начнётся на сайте PG.ER.RU в полночь по московскому времени 20 мая. Чтобы защитить процедуру от внешних вмешательств и гарантировать неизменность данных избирателей, ключ шифрования блокчейна ЭПГ разделили в Центральном исполкоме партии.



Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах до завершения голосования – 26 мая – у Героя России, сенатора Александра Карелина, президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, президента Фонда информационной демократии Ильи Массуха и замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова. Когда процедура завершится, они соединят части ключа и начнётся подсчёт голосов. Блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU.



Как отметил Сергей Перминов, кандидаты проявили высокий интерес к процедуре – зарегистрировано более 22 тысяч заявок. Максимальный конкурс составил от 8 до 10 человек. Такой результат показали Москва, Тыва и Волгоградская область.



«Очень высок интерес к выборам в административных центрах. Чемпионами являются Элиста, Челябинск, Иркутск», - отметил замсекретаря Генсовета.



Он также сообщил, что в ряде регионов в проведение ЭПГ внесли изменения. Сроки проведения процедуры перенесли в Хабаровском крае и Хакасии, а также в Смоленской области.



«Руководство Хабаровского отделения партии попросило время для проведения консультаций с врио главы региона Дмитрием Демешиным, чтобы вместе подойти к формированию управленческой команды, которая будет представлена на всех выборах в крае. Мы сдвигаем процедуру вправо. В Республике Хакасия состоятся выборы в Госдуму. Нашему секретарю Сергею Соколу необходимо время, чтобы прийти к общему пониманию с ведущими политическими силами республики. В Смоленской области продолжается муниципальная реформа. Мы проведём предварительное голосование в июне», - рассказал Сергей Перминов.



Система предварительного голосования полностью защищена – это ранее подтвердили эксперты ИТ-отрасли. «Единая Россия» ежегодно наращивает надёжность и безопасность процедуры, подчеркнул руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев.



«Мы последние два года сталкиваемся с беспрецедентным уровнем организованных системных атак. Каждое общественно значимое событие в стране сопровождается ими. В контакте с коллегами по линии провайдеров, специалистов по информационной безопасности из Ростелекома, федеральных ведомств, мы доказали, что все попытки нас дестабилизировать делают нас только сильнее», - сказал он.



Как отметил замруководителя думской фракции «Единой России» Евгений Ревенко, предварительное голосование – максимально открытая и прозрачная процедура, которая не имеет аналогов.



«Процедура обязательна для всех, кто хочет стать кандидатом от партии. Желающий идти во власть должен получить поддержку жителей. И понимать, что важнейшим для нас является реализация Послания Президента, майского Указа и народной программы партии», - подчеркнул он.



Наблюдение за ходом ЭПГ будет идти в федеральном и региональных ситуационных центрах. Юристы и ИТ-специалисты будут мониторить происходящее в течение недели, смотреть за правилами ведения агитации, явкой, потенциальными нарушениями и оперативно на них реагировать.



«Сегодня стартовало электронное предварительное голосование по выборам депутатов в Улан-Удэнский городской Совет депутатов седьмого созыва для выдвижения от «Единой России». Электронное голосование повышает доступность к участию в избирательном процессе, проголосовать можно без посещения избирательного участка. Безопасность системы электронного предварительного голосования «Единой России» обеспечена на самом высоком уровне. Жители Бурятии могут быть уверены, что именно их выбор решит, кто выступит кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах», – поделился руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.



В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 42 регионах состоятся 70 избирательных кампаний. Это, в том числе, довыборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 23 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 2 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления.

