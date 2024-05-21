Команде из Улан-Удэ не удалось выиграть в шоу «Лига городов»

Бурятские юмористы выступили в финале со своим наставником Алексеем Щербаковым



Команда из Улан-Удэ «Аж до слёз» не смогла одержать победу в финале шоу «Лига городов» (возрастное ограничение 16+) на телеканале ТНТ. Это большой телепроект, в котором четыре звёздных наставника выбирают самые талантливые и перспективные юмористические коллективы России и ближнего зарубежья. А те, в свою очередь, борются за звание чемпиона сезона. Победителю достанется приз – 10 миллионов рублей.



Представители столицы Бурятии выступали в очередном выпуске программы первыми. С ними выступал их наставник – российский комик Алексей Щербаков.



Выступление команды из Улан-Удэ длилось около 15 минут. Юмористы показали несколько номеров, в двух из них они обыграли знаменитые сцены из двух голливудских фильмов.







Чтобы стать претендентами на победу, они должны были набрать более трёх голосов от членов жюри – телезвёзд Демиса Карибидиса, Михаила Галустяна и Марины Кравец, а также продюсера шоу Константина Обухова и директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.



- Мне понравилось выступление ребят. Я понял, что бог любит Цоя (отсылка к номеру – прим. ред.). Хочу сказать, это очень сложно на протяжении трёх минут петь вот эту песню, которую они пели. Это реально очень сложно, как вы не задохнулись, я не понимаю. Вообще я до этого не видел никакие выступления и не знаю, что будет дальше, мне сложно по одному выступлению принять решение и сказать, достойны ли эти ребята финала. Я поступлю хитро и мудро, как настоящий армянин, - отметил Михаил Галустян и попросил помощи зрителей.



Зал отреагировал довольно шумно, и Галустян отдал голос команде, чтобы она смогла претендовать на главный приз.



- Я тоже шёл с таким настроением, что буду смотреть и оценивать относительного того, что я испытываю. Когда я вижу Лёшу на сцене, я всегда радуюсь, но, глядя на сегодняшнюю команду, я видел эстрадное классное выступление. Образы, которые показали ребята, невероятно вернули нас во времена Ван Дамма, - сказал Демис Карибидис и также отдал голос за коллектив.



Марине Кравец не понравилась первая половина выступления, и она воздержалась от голосования.



- Что вы вытворили в конце выступления, это, конечно, было мощно. Мне кажется, вы аккумулировали энергию в течение всего вашего выступления, а Лёша в течение всей его жизни для того, чтобы выдать весь этот массив сегодня. Но то, что вы творили в начале, в первой половине, в первой трети у меня немножко вызывало вопросы, - аргументировала она.



Тина Канделаки и Константин Обухов отдали свои голоса за команду.



В финале, когда все коллективы уже выступили, члены жюри выбрали в качестве победителя команду из Нижнего Новгорода «Error 404».

