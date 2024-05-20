Улан-удэнцы призвали поливать саженцы в «Яблоневом сквере»

Посадки почти погибли

Призыв полить саженцы в улан-удэнском «Яблоневом сквере» появился в паблике Аноним 03 во «Вконтакте»:

«Имейте совесть! Администрация, депутаты, все, кто штаны рвал от усердия, чтобы вбухать столько денег в этот сквер (и ещё, видимо, кое куда поглубже!) Ну, засыхают ваши веточки, япона мать! Деньги народные испаряются! Как совести хватает лепить по всему городу эти прутики и бросать потом их гибнуть?»

Как сообщал «Байкал-Daily», «Яблоневый сквер» в посёлке Аэропорт обновили к сентябрю 2023 года. В нём высадили две большие ели, которые попадали под снос из-за реконструкции аэропорта «Байкал», а также почти 160 саженцев яблони лесной и тысячу саженцев кизильника.

В комментариях к посту читатели возмущаются и дают советы:

«Всем жителям самим нужно принимать участие в уходе и поливе саженцев! Нет понимания и желания как в советское время! А руководству города следить и взять чётко, ясно над парками контроль!»

«Машина поливочная должна ездить по городу вместе со специалистом по поливу зелёных насаждений. Я её давно не видела. Они вымерли как динозавры в городе Улан-Удэ».

«Зато с каким пафосом и привлечением СМИ высаживали все прутики по городу...»

«Организовать полив в наше время легко можно. Закопать полипропиленовые трубы с распылителями».

«Самое смешное, что это есть. Воды только нет».

И действительно. «По периметру сквера обустроен газон с автополивом», - сообщал в ноябре 2023 года комитет городского хозяйства. мэрии.

«А в нашем городе не любят зелёные насаждения. Зачем ухаживать? Посадили и ладно. Погибнут, ещё денег выделят из бюджета на восстановление».

«На камеру посадят, потом не следят за посадками. Администрация! Ау! Растения поливать надо! В других городах страны этим специалисты занимаются!».

«Возьми ведро воды и полей, сердобольный раз такой автор».

«Как можно такие глупости говорить. Каждый должен заниматься своим делом, своей работой! Кто-то поливать, кто-то мусор убирать, кто-то людей лечить, и т.д.! Это во-первых. Во-вторых, ни ведро воды, ни 10 вёдер там погоды не сделают! Очень большая площадь. В этом сквере должен быть организован регулярный, масштабный полив!»

В начале октября 2023 года обновлённую территорию сквера на Левом берегу атаковали свиньи.

А в апреле уже этого года местных жителей возмутила синяя крыша трансформаторной будки, расположенной рядом. Они посчитали, что она выбивается из дизайна всего «Яблоневого сквера».