В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Участники фестиваля состязались в пении



18 мая в Селенгинском районе Бурятии прошёл фестиваль народного творчества «Миндалецвет 2024». Мероприятие провели в селе Селендума, сообщили в районной администрации.



На фестивале звучали песни вокальных коллективов Селенгинского, Кабанского, Прибайкальского, Еравнинского, Иволгинского и Заиграевского районов республики.



Решением жюри в номинации «Дуэты» почётными грамотами были награждены:

1 место – Максим Кашин и Антон Чебунин, Кабанский район;

2 место – Аюна Балмаева и Санжидма Жамсуева, Еравнинский район.



В номинации «Солисты» были отмечены:

Дипломант 1 степени - Дэнсэма Шагжеева, Еравнинский район:

Дипломант 2 степени - Елена Медведева, Селенгинский район;

Дипломант 3 степени - Татьяна Мункуева, Селенгинский район;

Лауреат 1 степени - Марина Колесова, Селенгинский район;

Лауреат 2 степени – Жаргалма Цыреторова, Еравнинский район;

Лауреат 3 степени – Галина Келя, с. Гусиное Озеро, Селенгинский район;

1 место - Максим Кашин, Кабанский район;

2 место - Меньтюкова Лариса, Кабанский район;

3 место - Чебунин Антон, Кабанский район.



В номинации «Вокальные ансамбли» были награждены:

Гран-при - Народный хор «Моё тепло рук», Иволгинский район;

Диплом лауреата 1 степени - ансамбль «Хорошее настроение», с. Гусиное Озеро, Селенгинский район;

место - ансамбль «Русичи», Кабанский район;

2 место - ансамбль «Туяа», Еравнинский район;

3 место - ансамбль «Мелодия», Прибайкальский район.

