Косолапых видели два раза
К полотну Кругобайкальской железной дороги начали выходить медведи.
- В Байкальском участковом лесничестве такие встречи отмечены на 78 и 97 километрах дороги. В первом случае наблюдали одного косолапого, во втором к путям спустилась медведица с двумя медвежатами, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Специалисты просят туристов соблюдать меры безопасности: ходить по маршруту только днём и не в одиночку, не приближаться к медведям, не оставлять пищевые отходы, ночевать рядом с турбазами или посёлками, избегать мест с ограниченной видимостью.
При встрече со взрослым зверем не убегать, обозначить себя криками, поднятыми вверх руками, плащом, рюкзаком и медленно отступить назад, не поворачиваясь спиной к зверю.
Медведи начали выходить к Кругобайкальской железной дороге
Общество, Фото:
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