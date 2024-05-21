В Бурятии людей держали в изоляторах в страшной тесноте

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Им приходилось передвигаться в камере по очереди



В апреле представители аппарата уполномоченного по правам человека в Бурятии побывали в изоляторах временного содержания (ИВС) в Селенгинском и Кяхтинском районах. Там выявили ряд нарушений. К примеру, в камерах не оказалось бачков для воды и потому люди даже не могли утолить элементарные физиологические потребности. Чтобы попить, им приходится каждый раз обращаться к сотрудникам ИВС.



В Селенгинском районе в одном из помещений для задержанных было очень тесно. На человека положено минимум четыре квадратных метра, однако на 10 «квартах» ютились трое.



- Одновременно стоять или передвигаться по камере практически невозможно – содержащиеся там были вынуждены делать это поочерёдно, – рассказали в аппарате уполномоченного.



В ИВС Кяхтинского района нарушался федеральный закон № 103 («О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений») от 15 июля 1995 года. В одну камеру изолятора определили ранее не судимого и уже сидевшего в исправительной колонии № 2. Те, у кого за плечами срок, негативно влияют на людей, которых впервые привлекают к уголовной ответственности. А это влечёт за собой распространение криминальной субкультуры, добавили в аппарате.



Информацию обо всех выявленных нарушениях направили главе МВД по Бурятии для проведения служебной проверки. Их уже устранили.

