21 мая

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В Бурятии показали мир дикой природы Энхалукского заказника

В Бурятии показали мир дикой природы Энхалукского заказника
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
На кадрах засняты три косули и журавль

В Бурятии представителям министерства природных ресурсов и экологии республики во время рабочего выезда в Энхалукский заказник удалось заснять «настоящих красавиц леса» — косуль.

- Три косули и журавль резвились в своей естественной среде обитания, и эта трогательная картина в очередной раз напомнила всю важность особо охраняемых природных территорий, расположенных по всей территории Республики Бурятия, - отметили в ведомстве.

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