В Бурятии на поддержку молочной отрасли направят более 38 млн

Сумма субсидии зависит от количества реализуемого молока на переработку



В Бурятии на общую поддержку молочной отрасли в этом году будет направлено 38,1 млн рублей. На каждый литр проданного молока на переработку, государство добавляет ещё 10 рублей в виде субсидии. Приём документов на эту выплату осуществляются ежемесячно или ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.



- Поддержка за каждый килограмм молока, отгруженного на собственную переработку или переданного на перерабатывающие предприятия республики, составляет 10 рублей. При условии сохранения поголовья дойных коров и производства молока по итогам прошлого года в сравнении с данными позапрошлого года. Если же молочная продуктивность составляет более 5000 кг, то вырастет и ставка и составит 12 рублей за каждый килограмм, - отмечают в отделе животноводства министерства сельского хозяйства РБ.



Кроме этого, субвенции на содержание молочных коров имеются в каждом районе республики. Размер субвенции тоже зависит от надоев: если в среднем корова в хозяйстве даёт от 2 до 3 тыс. килограмм молока, то на каждую полагается 2500 рублей в год. Если надои свыше 3 тыс. кг, то сумма увеличивается до 3000 рублей. При этом ровно половина полученного молока должно уйти на переработку, это обязательное условие, должны быть прикреплены все подтверждающие документы. Если хозяйство проводит искусственное осеменение стада (до 70% от численности молочных коров в хозяйстве), то коэффициент выплаты увеличивается до 1,2, то есть выплата будет на 20% больше.



Как сообщили в минсельхозе, также государство компенсирует затраты на покупку племенных животных (до 90 %), покупку семенного материала, а также сосудов Дьюара и одноразового инструментария на проведение искусственного осеменения (95%).



