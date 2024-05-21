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В Бурятии мама посадила за руль автомобиля сына-пятиклассника

В Бурятии мама посадила за руль автомобиля сына-пятиклассника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Юный водитель вёз двух детей

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 12-летний мальчик, ученик пятого класса.

- Днём 19 мая, патрулируя улицы улицы, наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Тойота», которым управлял ребёнок. Автоинспекторы остановили иномарку для проверки. За рулём находился 12-летний мальчик, вместе с ним в машине находились ещё двое малолетних детей. Полицейским он пояснил, что управлять автомобилем ему разрешила мама, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД позвонили матери юного водителя и вызвали её на место происшествия. Женщина призналась, что отправила детей одних в баню. 

 
В отношении 35-летней матери составили административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле2023 года по ночному Улан-Удэ на родительской «Мазде» катался 10-летний мальчик. Чтобы не пугать ребёнка и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили спецсигналы и стали сопровождать машину. На Мясокомбинате юный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

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