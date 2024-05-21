В Бурятии мама посадила за руль автомобиля сына-пятиклассника







В отношении 35-летней матери составили административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей.



Кроме того, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле2023 года по ночному Улан-Удэ



В отношении 35-летней матери составили административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей.Кроме того, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле2023 года по ночному Улан-Удэ на родительской «Мазде» катался 10-летний мальчик . Чтобы не пугать ребёнка и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили спецсигналы и стали сопровождать машину. На Мясокомбинате юный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии автоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 12-летний мальчик, ученик пятого класса.- Днём 19 мая, патрулируя улицы улицы, наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Тойота», которым управлял ребёнок. Автоинспекторы остановили иномарку для проверки. За рулём находился 12-летний мальчик, вместе с ним в машине находились ещё двое малолетних детей. Полицейским он пояснил, что управлять автомобилем ему разрешила мама, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники ГИБДД позвонили матери юного водителя и вызвали её на место происшествия. Женщина призналась, что отправила детей одних в баню.