В Иркутской области диких зверей вакцинируют от бешенства

В лесах раскладывают съедобные брикеты



«Котлетки» для хищников разложили в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Привлекательные для зверей съедобные брикеты не лакомство, а вакцина. Таким образом специалисты проводят профилактику бешенства.



На острове Ольхон раскладка включила в себя 1000 доз, ещё 4000 доз нашли своё место в Еланцинском, Береговом и Онгурёнском лесничествах. Вакцинацию провели государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» совместно со специалистами службы ветеринарии Иркутской области.



Вакцину раскладывали в специально выбранных точках, где хищники её непременно обнаружат: например, в местах обитания лис и у их нор. Внутри каждого брикета – капсула с необходимой дозой действующего вещества, которое через три недели формирует у животного иммунитет к возбудителю бешенства. Срок действия препарата – 1 год. Сам брикет-приманка изготавливается из продуктов, привлекательных для диких плотоядных животных: яичной пасты, рыбной или мясокостной муки, говяжьего жира.



- Иммунизация диких зверей – важное мероприятие в профилактике заболевания бешенством в Иркутской области, где также ежегодно вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных. Такой подход обеспечивает барьер для смертельного на 100% для человека и животных заболевания, которое проявило себя в Прибайкалье в 2023 году: первый случай произошёл 26 июня 2023 года, когда в Усть-Илимском районе лиса пробралась на одно из подворий в посёлке Седаново и напала на сторожевую собаку. В результате агрессорша погибла. Покусанный ею пёс умер через три недели, несмотря на то, что владельцы пытались его вылечить… Прецедент стал поводом для установления карантина по бешенству в личном подсобном хозяйстве и в посёлке, а позже были зафиксированы новые факты заболевания животных бешенством на территории региона, - пояснили в «Заповедном Прибайкалье».



