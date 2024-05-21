Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана

Общество, Фото: ИСЗФ СО РАН

Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга



Сотрудники института солнечно-земной физики СО РАН в Иркутске зафиксировали и проанализировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии наук со ссылкой на «Вестник Отделения наук о Земле».



Сильное извержение вулкана Хунга Тонга, произошедшее в юго-западной части Тихого океана 15 января 2022 года, сопровождалось выбросом большого количества продуктов извержения. Образовался широкий набор различных волн, включая волны Лэмба, внутренние гравитационные волны и инфразвук. Эффекты распространения этих волн регистрировались по всему миру разными датчиками: сейсмическими, акустическими, системами GNSS-радиозондирования и предупреждения цунами. Акустический отклик в атмосфере от далёкого извержения также зафиксировали приборы инфразвуковой станции ИСЗФ СО РАН.



- Был зарегистрирован акустический сигнал сложной структуры, совпадающий с ранее известными волновыми формами от мощных ядерных взрывов, падения Тунгусского метеорита, а также видом акустического сигнала от извержения Хунга Тонга, представленном в работах других авторов, — пояснил один из авторов работы, кандидат физико-математических наук Александр Сорокин.



Кроме того, учёные выявили характерную временную последовательность трёх групп сигналов в головной части пришедшей волны. Эта последовательность может быть связана с тремя стадиями, характерными для сильнейших подводных извержений.



- Сильный взрыв привёл к разрушению острова Хунга Тонга и образовал огромную подводную кальдеру, — отметил соавтор работы, инженер-программист Василий Добрынин. — Это подтверждают космические снимки, на которых зафиксирован неразрушенный остров за неделю до извержения и разрушенный сразу же после извержения. В результате огромные массы воды хлынули в кальдеру и жерло вулкана, где их соприкосновение с раскалённой до 1000 градусов магмой могло породить второй взрыв, тоже достаточно мощный. Поднимающийся столб из перегретого пара и частичек горной породы образует так называемую эруптивную колонну, которая также «гудит» на сверхнизких частотах.



Чтобы подтвердить глобальность такого явления, учёные сравнили акустические сигналы, полученные на инфразвуковой станции геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН, расположенной в Тункинском районе Бурятии, и вулканологической станции на Аляске, а также оценили средние скорости распространения сигналов на трассах.



- Анализ подобной сильной акустической волны позволяет понять, насколько благоприятны условия для её распространения в атмосфере, что важно для понимания происходящих в ней процессов. Мы считаем, что в дальнейшем необходимо объединять данные, полученные с разных станций России, и развивать методику определения средних характеристик атмосферы по трассе распространения акустического сигнала, — подчеркнул Александр Сорокин.





