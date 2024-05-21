Их не было вдоль автомобильной дороги
По результатам проверки прокуратуры организовали уличное освещение в селе Поселье Иволгинского района Бурятии.
- Прокуратура Иволгинского района проверила исполнение администрацией муниципального образования «Гурульбинское» полномочий, предусмотренных федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Установлено, что в районе улицы Уланская села Поселье отсутствовало наружное искусственное освещение. Это не отвечало требованиям безопасности при перемещении граждан в тёмное время суток, в том числе детей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс главе сельского поселения представление. После этого вдоль автомобильной дороги установили и подключили фонари.
В пригороде Улан-Удэ установили фонари после вмешательства прокуратуры
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