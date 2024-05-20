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В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом

В Улан-Удэ бездомный погнался за детьми с ножом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Подростки кидались в мужчину камнями

Этой историей поделись в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Улан-удэнцы увидели, как подростки начали бросать камни в человека без определённого места жительства. Тот сначала кричал на них, а потом погнался за детьми с ножом.

Этот момент попал на видео, которое сделали очевидцы. Преследовать подростков до последнего мужчина не стал и вернулся к бакам с мусором.

- Мальчики на этом не остановились и даже подошли девочки. Мужчина снова разозлился и принялся бросать в них бутылками, – говорится в публикации.

Родителей призвали поговорить с детьми и объяснить им, что нельзя бросать в людей, в том числе – бездомных – камни. Участники сообщества единодушно встали на сторону мужчины, осудив поведение несовершеннолетних. Многие задались вопросом, куда смотрят взрослые.


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