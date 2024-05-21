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«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО

«Дальневосточную ипотеку» расширили на участников СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также её распространили на семьи граждан, погибших на специальной военной операции

Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на участников СВО. С 1 июня 2024 года программой смогут воспользоваться граждане, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, а также члены семей граждан, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции, без учёта их возраста и семейного положения.

- Кроме того, новые изменения в программе льготного жилищного кредитования на Дальнем Востоке и в Арктике исключают требование к 5-летнему стажу по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций ДФО и АЗРФ. Также, кредит на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах ДФО и АЗРФ увеличен с 6 до 9 млн рублей, при этом общая площадь жилья не должна превышать 60 кв. метров, - сообщает министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, количество выданных льготных ипотек в ДФО и АЗРФ составило почти 110 тысяч. На улучшение жилищных условий жителям Дальнего Востока и Арктики выдано 498 млрд рублей.

ДФО СВО ипотека

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