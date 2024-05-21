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Пенсионер из Бурятии потерял деньги, обновив приложение

Пенсионер из Бурятии потерял деньги, обновив приложение
Происшествия,  Фото:Генпрокуратура России
Мужчина копил деньги для лечения зубов

В телеграм-канале Генеральной прокуратуры России накануне, 20 мая, появилось видео с пенсионером из Бурятии, которого обманули мошенники, когда он хотел обновить банковское приложение.

- Будьте бдительны! Мошенники постоянно совершенствуют и придумывают новые схемы обмана граждан. Их очередной жертвой стал пенсионер из Бурятии, который всего лишь хотел обновить приложение в смартфоне. Вернуть украденные средства ему помогли работники прокуратуры, - говорится в описании видео.

На записи житель Бурятии подробно рассказал о случившемся:

«В 2022 году 6 октября у меня с пенсионной карты сняли 60 тысяч 600 рублей, которые я копил для лечения зубов. Так неожиданно обновил приложение - и деньги пропали. Я был в шоке. Сразу позвонил в банк, карту заблокировали».

По словам пенсионера, он обращался во многие инстанции, однако ему везде отказывали. Тогда житель Бурятии пошёл в прокуратуру.

- Обратился в банк, банк мне отказал в выдаче денег. Обратились в страховую компанию, там тоже мне отказали. Обратился в Центробанк, там тоже получил отказ. Также написал письмо финансовому управляющему, там тоже мне отказали, нашли причину. Я был в ужасе. Обратился в районную прокуратуру, тут действительно мне помогли, и деньги мне вернули. С большим трудом, но вернули. Люди, будьте очень осторожны, - заключил мужчина. 
мошенничество

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