Выплаты будут производить и в следующие два года
В Забайкалье продлено предоставление регионального материнского (семейного) капитала на 2024-2026 годы. В крае было подписано соответствующее постановление правительства региона. Отметим, что в Забайкалье выплаты по региональному проекту получили уже более 4 тысяч семей.
Право на региональный материнский капитал возникает при рождении или усыновлении второго ребёнка после 31 декабря 2018 года.
Размер выплаты в 2024 году составляет:
— для детей, рождённых в 2019 году – 189 114,23 руб.;
— для детей, рождённых с 2020 года – 249 907,42 руб.
Всего в 2024 году на выплату регионального материнского (семейного) капитала планируется направить более 619 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
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