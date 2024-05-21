В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала

Выплаты будут производить и в следующие два года



В Забайкалье продлено предоставление регионального материнского (семейного) капитала на 2024-2026 годы. В крае было подписано соответствующее постановление правительства региона. Отметим, что в Забайкалье выплаты по региональному проекту получили уже более 4 тысяч семей.



Право на региональный материнский капитал возникает при рождении или усыновлении второго ребёнка после 31 декабря 2018 года.

Размер выплаты в 2024 году составляет:

— для детей, рождённых в 2019 году – 189 114,23 руб.;

— для детей, рождённых с 2020 года – 249 907,42 руб.



Всего в 2024 году на выплату регионального материнского (семейного) капитала планируется направить более 619 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.



