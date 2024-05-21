В Бурятии ремонтируют трассу Мухоршибирь – Бичура – Кяхта

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы закончат к 2027 году



В Бурятии от Шибертуя к Бичуре идёт ремонт 17 км трассы Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. На участке с 34 по 51 км дорожники приступили к строительству объездных путей, демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, устройству водопропускных труб, заготовке инертных материалов.



На объекте работают 57 человек, задействовано 4 экскаватора, 5 самосвалов, 2 бульдозера, автогрейдер, каток, 3 погрузчика и другая спецтехника. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Цена контракта – 1,2 млрд рублей.



- Дорога также обеспечивает сообщение четырёх районов республики со столицей Бурятии – Улан-Удэ, поэтому её состояние важно и для местных жителей, - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге. - К ремонту дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы приступили в 2020 году, и сегодня отремонтировали 34 км. К 2027 году приведём в порядок ещё 17 км.



- В рамках капремонта на всем протяжении участка заменят дорожное основание, водопропускные трубы, уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. В селе Шибертуй устроят тротуары, пешеходные переходы, установят освещение. На участке будет капитально отремонтирован мост, - рассказал Владимир Соснин, руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Также для повышения уровня безопасности дорожники устроят барьерное ограждение, установят знаки и нанесут разметку.



