Приговор суда вступил в силу
Октябрьский районный суд 21 февраля 2024 года рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 29 октября 2023 года 23-летняя девушка узнала, что её мать употребляла спиртные напитки со знакомым, и в состоянии алкогольного опьянения пришла с ним домой. Там-то и вспыхнула ссора, закончившаяся трагедией.
В ходе перебранки улан-удэнка с силой толкнула мужчину руками три раза в грудь. В результате он упал вниз по лестничным пролётам на площадку второго этажа. Затем девушка нанесла ему с достаточной силой не менее семи ударов ногами в грудную клетку. Мужчина погиб от травматического шока, развившегося в результате множественных двухсторонних переломов рёбер, на фоне тупой травмы груди.
- Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в Октябрьском райсуде.
Приговор вступил в законную силу в конце апреля 2024 года.
Улан-удэнка, избившая до смерти приятеля матери, получила 6 лет колонии
Происшествия, Фото:
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