Странный привкус у неё появляется после кипячения
Одна из жительниц столицы Бурятии пожаловалась на качество водопроводной воды в 40 квартале. Улан-удэнка заявила, что после кипячения у неё появляется странный «мыльный» вкус. Ответственных призвали заняться этим вопросом.
Прокомментировали ситуацию в городской администрации. Там со ссылкой на МУП «Водоканал» сообщили, что обращений по поводу качества воды в этом микрорайоне, в том числе – от жильцов домов на улице Тобольская – не поступало.
- За воду до её ввода в дом отвечает «Водоканал», а за внутридомовые сети – управляющая компания, – подчеркнули в мэрии.
Со всеми вопросами горожанам посоветовали в первую очередь обращаться в свою «управляшку». А вызвать специалистов «Водоканала» можно, позвонив по номерам 8 (3012) 44-00-00 или 44-10-33.
В Улан-Удэ пожаловались на «мыльную» воду из-под крана
Общество, Фото:
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