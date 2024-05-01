В Улан-Удэ устраняют последствия непогоды









На Улан-Удэ накануне вечером обрушилась непогода. Из-за сильного ветра попадали деревья, заборы, дорожные знаки, повреждены остановки, светофоры, баннеры.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил в своём телеграм-канале, что по его поручению все службы работают в усиленном режиме.«С ночи мы устраняем последствия сильного ветра на улицах.Сотрудники Комбината по благоустройству восстанавливают заборы, 6 остановок, 30 знаков. Работает 45 единиц техники, 132 человека. Улицы города приведем в порядок в кратчайшие сроки.Сотрудники МБУ «Городское лесничество» продолжают с ночи убирать деревья, которые повалил шквалистый ветер. Задействовано 10 человек и 4 спецтехники.МУП «Водоканал» во время непогоды организовал подвоз чистой воды в п.Загорск. В работе также принимали участие 3 единицы экскаваторов.МБУ «Горсвет» устраняет последствия ветра. Сейчас по городу работает несколько аварийных бригад. Убирают разрушенные опоры освещения, восстанавливают электроснабжение», - перечислил градоначальник.В городской администрации прошёл оперштаб по ликвидации последствий шквалистого ветра в ночь с 30 апреля на 1 мая, который привёл к пожарам на Бурводе и вблизи микрорайона Забайкальский.- На место выехали все оперативные службы, на базе спортивной школы №10 по ул. Кабанская был развернут пункт временного размещения, сообщил Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО и ЧС и общественной безопасности. По предварительной информации, пострадавших нет, ущерб оценивается, - рассказали в мэрии.Все городские службы по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова работают в усиленном режиме. На уборку улиц вышли более 130 рабочих Комбината по благоустройству. Администрации районов объезжают территории, чтобы зафиксировать упавшие баннеры, дорожные знаки, пострадавшие от ветра остановки, навесы, рекламные растяжки и т.д.- На оперштабе главам районов поручено продолжить обследование транспортной и коммунальной инфраструктуры, организовать работу управляющих организаций по обследованию фасадов и других дефектов для дальнейшего устранения, а также организовать патрулирование на территории районов, - отметили в администрации.Обо всех предпосылках к ЧС горожан попросили сообщать в службу «ЕДДС»: 379051; 21-36-65.Также мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что вчера ночью произошло 10 возгораний на территории Улан-Удэ.Пострадавших нет. Все возгорания оперативно ликвидированы. Сейчас сотрудники администрации проводят обследование территорий.- Огромное спасибо пожарным, сотрудникам ГО и ЧС и всем неравнодушным людям за помощь, оперативную и слаженную работу. Вчера нам вместе удалось победить огонь и не допустить непоправимых последствий. В Улан-Удэ введён противопожарный режим. Обращаюсь ко всем жителям нашей столицы: не разводите костры, не жгите траву. Вчерашний вечер показал, что до беды могут быть считанные минуты. Давайте будем осторожными и аккуратными с огнём — это спасает имущество и жизни, - обратился он к улан-удэнцам.Энергетики работают над устранением последствий штормового ветра в городе Улан-Удэ и нескольких районах Бурятии.- В частном секторе Улан-Удэ из-за пала травы и ветра произошли возгорания. Наиболее сложная ситуация сложилась в посёлках Бурвод, Забайкальский и ДНТ «Кирпичник» в пригороде, где огонь приблизился к воздушным линиям электропередачи (ЛЭП). ЛЭП оснащены системами защиты и автоматики, предотвращающими короткие замыкания. Любое короткое замыкание на линии электропередачи автоматически выявляется и ликвидируется в срок не более одной секунды посредством отключения ЛЭП. Этот механизм, в том числе, призван обеспечить и пожарную безопасность энергообъектов. Поэтому энергообьекты не могут стать причиной возникновения очагов пожаров, но они могут пострадать в ходе распространения огня, - рассказали в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».Основная задача энергетиков сейчас - максимально оперативно выявить и устранить технологические нарушения, возникшие после разгула стихии.- В ликвидации нарушений по всей Бурятии задействованы 26 бригад: 56 человек и 26 единиц техники. Из них в Улан-Удэ 12 бригад в составе 30 человек, - продолжили здесь.В ночь с 30 апреля на 1 мая на республику обрушился шторм, порывы ветра достигали 30 м\с и привели к многочисленным нарушениям электроснабжения. Энергетики приступили к восстановительным работам сразу после того, как ветер стих.