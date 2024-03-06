Рыжую красавицу повстречали в Гремячинске
В Бурятии туристы на Байкале встретились с лисой. Рыжая красавица показалась людям на смотровой площадке в Гремячинске. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо».
Очевидцы рассказали, что лисичка совсем не боялась людей. Она сидела на деревянном стульчике и позировала туристам.
Стоит напомнить, что подкармливать диких животных, в том числе лис, нельзя из-за возможной угрозы бешенства. При встрече с лисой необходимо исключить любой с ней контакт. Также специалисты Бурприроднадзора советуют следить за тем, чтобы не создавались условия для прикорма диких животных.
На Байкале в Бурятии к туристам вышла лиса
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