В республике продолжается работа по благоустройству мест туристического показа
В феврале в Бурятии прошла защита проектов, представленных муниципальными образованиями. Кяхта прошла конкурсный отбор с проектом по созданию экологической пешеходной тропы в посёлке Слобода.
Общая стоимость проекта составляет 4,7 миллионов рублей. Протяжённость тропы составит 362 метра, она соединит ряд объектов для туристического показа, таких как дом купца А. М. Лушникова, Воскресенскую церковь, триумфальную арку – монумент «Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии» и прочие.
Проектом предусматривается не только устройство специально оборудованной экологической пешеходной тропы, но и установка туристической навигации, информационных стендов, скамеек, урн и освещения. Реализация проекта запланирована на этот год.
- Прогулки по тропе будут направлены на расширение знаний об объектах, процессах и явлениях окружающей природы, изучение истории исторического поселения – города Кяхта, развитие активного и здорового образа жизни, - заявили в администрации города.
В Кяхте создадут экологическую пешеходную тропу
Общество, Фото:
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