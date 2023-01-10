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Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей

Двое читинцев украли сейф из банка с миллионом рублей
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть

В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемых в краже сейфа из отделения банка.

Преступление произошло в октябре 2022 года в селе Урульга Карымского района. Посреди ночи в полицию поступило сообщение о проникновении в отделение банка. Там неизвестные взломали двери и украли сейф.

По словам представителя банка, в сейфе находилось около одного миллиона рублей и банковские карточки клиентов.

После осмотра места металлический ящик был найден на улице в нескольких метрах от банка. Преступники не смогли его открыть. Также неподалёку был найден брошенный автомобиль Toyota Corolla.


Сейчас подозреваемые задержаны. Ими оказались 31 и 26-летние читинцы. Выяснилось, что мужчины проходили подготовку, чтобы провернуть «дело». Они специально выбирали населённый пункт, расположенный недалеко от Читы.

- После неудачной попытки вскрыть сейф прямо в отделении банка, несмотря на вес в 300 килограммов, подозреваемые вынесли его на улицу и собирались погрузить в автомашину. Однако, подгоняя транспортное средство к крыльцу здания, один из злоумышленников наехал на бордюр, повредив ходовую часть. После этого подозреваемые скрылись с места преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Деньги и банковские карты возвращены банку. Задержанных заключили под стражу.
кража

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