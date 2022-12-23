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В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя

В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Палёный алкоголь хранили в арендованных гаражах

В Чите полицейские и сотрудники УФСБ пресекли производство и реализацию нелегального алкоголя. Задержаны пятеро местных жителей.

- Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали крупные партии спиртосодержащей жидкости без специальных марок. Товар хранили в арендованных гаражных боксах, продавая перекупщикам и мелким магазинам на территории Читы и ближайших районов. Кроме того, один из подозреваемых наладил собственное производство алкогольного напитка. В гараже он разбавлял спирт водой и разливал в пластиковые пакеты с надписью «водка». Злоумышленники использовали методы конспирации: как можно реже контактировали друг с другом, каждый арендовал гаражные боксы только для себя, а для транспортировки нелегальной продукции привлекались случайные водители, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков полицейские изъяли порядка десяти тонн спиртосодержащей жидкости и пять тонн немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта нелегальной продукции, а также личности всех причастных к противоправной деятельности.

алкоголь

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