Палёный алкоголь хранили в арендованных гаражах
В Чите полицейские и сотрудники УФСБ пресекли производство и реализацию нелегального алкоголя. Задержаны пятеро местных жителей.
- Предварительно установлено, что злоумышленники приобретали крупные партии спиртосодержащей жидкости без специальных марок. Товар хранили в арендованных гаражных боксах, продавая перекупщикам и мелким магазинам на территории Читы и ближайших районов. Кроме того, один из подозреваемых наладил собственное производство алкогольного напитка. В гараже он разбавлял спирт водой и разливал в пластиковые пакеты с надписью «водка». Злоумышленники использовали методы конспирации: как можно реже контактировали друг с другом, каждый арендовал гаражные боксы только для себя, а для транспортировки нелегальной продукции привлекались случайные водители, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков полицейские изъяли порядка десяти тонн спиртосодержащей жидкости и пять тонн немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта нелегальной продукции, а также личности всех причастных к противоправной деятельности.
В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Палёный алкоголь хранили в арендованных гаражах
Погиб молодой человек, который не принимал участия ни в каком конфликте
В регионе развёрнуто около 400 коек
Из-за этого в городе образовались крупные пробки
Сперва водитель увидел искры в моторном отсеке
Она продала наркотик возле своего дома
Ассенизаторы сливают нечистоты прямо в населённом пункте
Трагедия произошла в садоводческом товариществе «Ранет»
Трупы пролежали в комнате неделю
Трагедия произошла ночью
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Горе-вор сам во всём признался правоохранителю в штатском
Мошенники обманули 73-летнюю женщину
Женщину обманули по уже обыденной схеме
У погибшего пожилого мужчины сломался его автомобиль