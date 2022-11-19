За прошлый год в Бурятии под лёд провалились семь человек





В ГУ МЧС по Бурятии рассказали алгоритм поведения на льду из пяти простых правил, если вы провалились



Во-первых, не поддавайтесь панике и не делайте резких движений;

Во-вторых, громко, не стесняясь, зовите на помощь;

В-третьих, широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

В-четвёртых, попытайтесь осторожно, не обламывая кромку, наползти грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

В-пятых, если лёд выдержал, медленно, откатитесь от кромки и ползите к берегу.



Без острой необходимости не выходите на ледовую поверхность.



- Особое внимание уделите детям, расскажите им об опасности выхода на непрочный лёд. Интересуйтесь, где ваш ребёнок проводит свободное время, не разрешайте гулять вблизи водоёмов, - рекомендует инспектор ГИМС.



В случае выхода необходимо обратить внимание на толщину льда. Для человека безопасным считается ледовый покров толщиной 7-10 см. Для легкового автомобиля толщина должна превышать 20 сантиметров, однако выезд транспортных средств на замёрзшие водоёмы разрешается только в пределах официальных ледовых переправ. К слову, на сегодняшний день в республике официально не открыта ни одна ледовая переправа.











Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Чаще всего в группе риска оказываются дети, находящиеся в период становления льда вблизи водоёмов без присмотра взрослых, а также любители подлёдной рыбалки.- Только за прошлый год под лёд провалилось семь человек. Четверо, по счастливой случайности, сумели выбраться, трое погибли, среди них было двое детей, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Потёмкин.На сегодняшний день, речной порт - это излюбленное место рыбаков. Лёд на водоёме сформировался две недели назад, но несмотря на это назвать его крепким нельзя, в любую секунду, он может провалиться под тяжестью вашего веса. Однако это не останавливает жителей города.- Каждую неделю мы проводим рейд, предупреждаем граждан о безопасном поведении. Для нас первоначальная задача - это безопасность людей и сохранение жизни, - объяснил Дмитрий.