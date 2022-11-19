19 ноября

18 ноября

Популярное

В Улан-Удэ гибридный автомобиль парализовал движение трамваев

В Улан-Удэ гибридный автомобиль парализовал движение трамваев
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Машина не могла стронуться с места

В пятницу, 18 ноября, в 14:53 на трамвайных путях на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. На перегоне остановок «Ледовая арена» - «база Фортуна» столкнулись трамвай маршрута № 7 с автомобилем.

В этой связи было закрыто движение трамваев всех маршрутов в обе стороны. Движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7 осуществлялось по изменённой схеме.

- Машина – гибрид, не заводится, ждут эвакуатор. Колеса заблокированы, подвинуть нет возможности, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

В 15:51 восстановилось движение трамваев № 1, 7 с остановки «Элеватор» в сторону «Новый мост». В 16:55 движение трамваев полностью восстановлено по нормальной схеме.

Общее время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу. 
трамвай ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Происшествия, 19.11.2022
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи 
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
Происшествия, 18.11.2022
Мужчина погиб на производстве в середине октября
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
Происшествия, 18.11.2022
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации
В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
В Улан-Удэ из-за автомобиля на рельсах почти два часа стоят трамваи
Происшествия, 18.11.2022
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ
Житель Иркутской области сжёг чужой автомобиль ВАЗ
Происшествия, 18.11.2022
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки
Житель Иркутской области спас бабушку из горящего дома
Житель Иркутской области спас бабушку из горящего дома
Происшествия, 18.11.2022
После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным
В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы
В Бурятии из-за свалки в жилых домах завелись крысы
Происшествия, 18.11.2022
Свалку обещают ликвидировать до конца года
В Бурятии разгорелся пожар в магазине
В Бурятии разгорелся пожар в магазине
Происшествия, 18.11.2022
Товары магазина оказались закопчены  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^