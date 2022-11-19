В Улан-Удэ гибридный автомобиль парализовал движение трамваев

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Машина не могла стронуться с места



В пятницу, 18 ноября, в 14:53 на трамвайных путях на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. На перегоне остановок «Ледовая арена» - «база Фортуна» столкнулись трамвай маршрута № 7 с автомобилем.



В этой связи было закрыто движение трамваев всех маршрутов в обе стороны. Движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7 осуществлялось по изменённой схеме.



- Машина – гибрид, не заводится, ждут эвакуатор. Колеса заблокированы, подвинуть нет возможности, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



В 15:51 восстановилось движение трамваев № 1, 7 с остановки «Элеватор» в сторону «Новый мост». В 16:55 движение трамваев полностью восстановлено по нормальной схеме.



Общее время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

