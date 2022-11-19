Машина не могла стронуться с места
В пятницу, 18 ноября, в 14:53 на трамвайных путях на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошло ДТП. На перегоне остановок «Ледовая арена» - «база Фортуна» столкнулись трамвай маршрута № 7 с автомобилем.
В этой связи было закрыто движение трамваев всех маршрутов в обе стороны. Движение трамваев маршрутов № 1, 2, 7 осуществлялось по изменённой схеме.
- Машина – гибрид, не заводится, ждут эвакуатор. Колеса заблокированы, подвинуть нет возможности, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В 15:51 восстановилось движение трамваев № 1, 7 с остановки «Элеватор» в сторону «Новый мост». В 16:55 движение трамваев полностью восстановлено по нормальной схеме.
Общее время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ гибридный автомобиль парализовал движение трамваев
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.11.2022
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи
Проводится доследственная проверка
Убийца предстал перед судом
Мужчина погиб на производстве в середине октября
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации
Вором оказался его сослуживец
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки
После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным
Свалку обещают ликвидировать до конца года
Мужчину заключили под стражу
Пострадавший находится в больнице
Браконьеры отделались условным лишением свободы
Товары магазина оказались закопчены
В аварию попала «Тойота Фортунер»