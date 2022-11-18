Мужчину заключили под стражу
17 ноября 43-летний житель города Нижнеудинск в Иркутской области обратился в полицию с заявлением о краже электроники из дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Выяснилось, что преступник проник в частный дом, взломав входную дверь. Полицейские опросили очевидцев и свидетелей случившегося, а также изучили возможные пути отхода предполагаемого вора.
Вскоре личность домушника была установлена. Им оказался 29-летний уроженец Ангарска, временно проживающий в Нижнеудинске. Украденное имущество у него обнаружили и изъяли.
Свою вину задержанный признал полностью. Мужчина ранее уже попадал в поле зрение сотрудников полиции за аналогичные преступления.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин вынес из дома электроники на 30 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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