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Ангарчанин вынес из дома электроники на 30 тысяч рублей

Ангарчанин вынес из дома электроники на 30 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
 Мужчину заключили под стражу

17 ноября 43-летний житель города Нижнеудинск в Иркутской области обратился в полицию с заявлением о краже электроники из дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что преступник проник в частный дом, взломав входную дверь. Полицейские опросили очевидцев и свидетелей случившегося, а также изучили возможные пути отхода предполагаемого вора.

Вскоре личность домушника была установлена. Им оказался 29-летний уроженец Ангарска, временно проживающий в Нижнеудинске. Украденное имущество у него обнаружили и изъяли.

Свою вину задержанный признал полностью. Мужчина ранее уже попадал в поле зрение сотрудников полиции за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

кража

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