Ангарчанин вынес из дома электроники на 30 тысяч рублей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчину заключили под стражу



17 ноября 43-летний житель города Нижнеудинск в Иркутской области обратился в полицию с заявлением о краже электроники из дома. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Выяснилось, что преступник проник в частный дом, взломав входную дверь. Полицейские опросили очевидцев и свидетелей случившегося, а также изучили возможные пути отхода предполагаемого вора.



Вскоре личность домушника была установлена. Им оказался 29-летний уроженец Ангарска, временно проживающий в Нижнеудинске. Украденное имущество у него обнаружили и изъяли.



Свою вину задержанный признал полностью. Мужчина ранее уже попадал в поле зрение сотрудников полиции за аналогичные преступления.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



