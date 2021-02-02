В Бурятии подросток до смерти запинал собутыльника

Юноше предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.







Утром 1 февраля в доме в селе Кижинга женщина обнаружила своего 39-летнего брата мёртвым. На голове мужчины были многочисленные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан 17-летний подросток, с которым потерпевший выпивал незадолго до происшествия. Во время допроса молодой человек признался в убийстве.По данным следствия, обвиняемый учится в селе Кижинга в местном колледже, подрабатывает на ферме. 31 января он познакомился с местным жителем, в доме у которого вечером стали выпивать.Во время застолья молодой человек попросил разрешение у хозяина остаться на ночь, так как его уже не пустили бы в общежитие. Мужчина согласился. Тогда подросток сходил в магазин за очередной порцией спиртного. Но когда вернулся, собутыльник внезапно ударил его рукой по лицу.Парень в ответ стал избивать мужчину кулаками, затем повалил на пол и нанёс с силой ещё несколько десятков ударов ногами в тяжёлых ботинках по голове. Мужчина скончался на месте. Подросток убежал из дома. Под утро тело мужчины обнаружила его сестра, зашедшая в гости.На след молодого человека помогли выйти записи с камер видеонаблюдения в ближайшем магазине, где он покупал спиртное. Подростка задержали на ферме по месту работы.