Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии

14-летний подросток, который, защищая мать, убил отчима, стал героем программы на федеральном телеканале
В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» накануне рассказали о трагедии, случившейся в посёлке Юбилейный в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 14-летний школьник подозревается в убийстве 58-летнего сожителя матери.
Мужчина жил вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. По версии следствия, вечером 7 января он принялся распивать алкоголь. Ночью женщина спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребёнка. Через некоторое время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать женщину, требуя вернуть алкоголь. 14-летний подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и ударил.
Мужчина скончался на месте.
В сюжете, который показали на передаче, мальчик рассказал, что происходило в тот вечер в доме.
- Я сидел в кресле, в телефоне. Услышал конфликт, встал посмотреть. Увидел, что дверь была выбита. Дядя Гена потом зашел, сел на кровать, начал требовать от мамы бутылку. Он взял ее за волосы, – вспомнил школьник.
Мальчик добавил, что хотел защитить мать: «Мне стало маму жалко. И Даша (маленькая сестра) сильно боялась».
Подросток признался, что осознавал свои действия. «Да, я его убил», – произнес мальчик и заплакал.
Мать школьника поведала о том, что в начале их романа думала – мужчина хороший. Поначалу отношения у них были хорошими.
- Я печь топлю дровами, попросила его. Просто я знала, что он без работы сидит, у кого-то там живёт. Я попросила расколоть дрова, он пришёл, расколол, и всё – у нас завязалось в общем-то. Думаю, мужчина вроде хороший, поможет мне с инвалидом. И ребёнок старший растёт, по учёбе ему поможет, - вспоминала женщина в эфире.
Однако вскоре гражданский муж начал поднимать на неё руку.
- Потом у нас появился совместный ребёнок, он как-то ещё работал на пилораме, как-то поддерживал нас. Но в основном, мы жили на пенсию среднего ребёнка (инвалида – прим. ред.), и вот на эти детские - 12 тысяч – до трёх лет. Когда дочь родилась, он бросил работу, и последний год он как будто взбесился вообще, начал на нас орать постоянно, на нас отрывался. За волосы таскал меня, - продолжила она.
По словам жительницы Бурятии, она дважды писала заявление в полицию, но дело всё закончилось штрафом.
- Без него, когда жила, я могла мебель купить, я могла в дом всё купить на эту пенсию. Когда начали с ним жить, у нас постоянно долги, долги. Я два раза заявление на него писала, что он за волосы меня таскает, ребёнка побивал, 500 рублей штрафа, и всё на этом. Я побоялась писать в третий раз заявление, а он этим пользовался и начинал всё заново, - с трудом говорила она на программе.
«Не думала, что так произойдет, я его выгоняла, он не уходил», - добавила женщина.
Односельчане отозвались о семье хорошо:
«Бывало, что они вместе выпивают, потом ругаются. Он не работал в связи со своим возрастом, на бирже состоял и по посёлку что-то делал»
«Я бы не сказала, что он алкоголиком был»
«Он был счастлив, когда дочка родилась. А что там в семье – я даже не знаю»
«Да нормальные они были, в деревне его все уважали. Всем помогал».
Приглашенный в студию психолог Анетта Орлова поделилась мнением, что подросток, видимо, начал сильно переживать за мать – «проживать» за родного человека.
- Ребенок взял её чувства как свои. И он стал ненавидеть, и эту ненависть – это про то, как когда мужчины длительное время проявляют агрессию по отношению к женщинам в своём доме, они должны понимать, что тот мальчик, который был 3-летний, 7-летний, 10-летний, он будет расти и ненавидеть, - отметила специалист.
На передаче началось обсуждение произошедшего, эксперты высказали свои мнения. Точку в обсуждении поставила психолог:
«Убит человек, и мы не можем об этом не думать. Для многих людей его смерть – тоже трагедия. Давайте тоже об этом помнить. Берём дальше мальчика, он пережил ситуацию, дай бог, чтобы его оправдали. Но мы понимаем, что даже в том случае – по лучшему сценарию, когда его оправдают, мы понимаем, что это груз и ответственность, а может, груз безответственности. Никто не знает, как это развернётся. Мы не знаем, будет ли считать потом человек, что любой вопрос можно так решить. Я хочу, чтобы мы всегда помнили с разных сторон - ребенка надо спасать, но главное, чтобы мы потом никого не угробили, через много лет».
Также она добавила, что готова помочь маме ребёнка как психолог.
Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии
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