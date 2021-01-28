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Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии

Убивший отчима подросток из Бурятии рассказал свою версию трагедии
Происшествия, 
14-летний подросток, который, защищая мать, убил отчима, стал героем программы на федеральном телеканале

В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» накануне рассказали о трагедии, случившейся в посёлке Юбилейный в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», 14-летний школьник подозревается в убийстве 58-летнего сожителя матери.

Мужчина жил вместе с сожительницей и тремя несовершеннолетними детьми. По версии следствия, вечером 7 января он принялся распивать алкоголь. Ночью женщина спрятала от него бутылку с остатками спиртного, после чего ушла в соседнюю комнату кормить грудного ребёнка. Через некоторое время пьяный мужчина сломал двери, ворвался в комнату и стал избивать женщину, требуя вернуть алкоголь. 14-летний подросток, желая защитить мать, схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и ударил.

Мужчина скончался на месте.

В сюжете, который показали на передаче, мальчик рассказал, что происходило в тот вечер в доме.

- Я сидел в кресле, в телефоне. Услышал конфликт, встал посмотреть. Увидел, что дверь была выбита. Дядя Гена потом зашел, сел на кровать, начал требовать от мамы бутылку. Он взял ее за волосы, – вспомнил школьник.

Мальчик добавил, что хотел защитить мать: «Мне стало маму жалко. И Даша (маленькая сестра) сильно боялась».

Подросток признался, что осознавал свои действия. «Да, я его убил», – произнес мальчик и заплакал.

Мать школьника поведала о том, что в начале их романа думала – мужчина хороший. Поначалу отношения у них были хорошими.

- Я печь топлю дровами, попросила его. Просто я знала, что он без работы сидит, у кого-то там живёт. Я попросила расколоть дрова, он пришёл, расколол, и всё – у нас завязалось в общем-то. Думаю, мужчина вроде хороший, поможет мне с инвалидом. И ребёнок старший растёт, по учёбе ему поможет, - вспоминала женщина в эфире.

Однако вскоре гражданский муж начал поднимать на неё руку.

- Потом у нас появился совместный ребёнок, он как-то ещё работал на пилораме, как-то поддерживал нас. Но в основном, мы жили на пенсию среднего ребёнка (инвалида – прим. ред.), и вот на эти детские - 12 тысяч – до трёх лет. Когда дочь родилась, он бросил работу, и последний год он как будто взбесился вообще, начал на нас орать постоянно, на нас отрывался. За волосы таскал меня, - продолжила она.

По словам жительницы Бурятии, она дважды писала заявление в полицию, но дело всё закончилось штрафом.

- Без него, когда жила, я могла мебель купить, я могла в дом всё купить на эту пенсию. Когда начали с ним жить, у нас постоянно долги, долги. Я два раза заявление на него писала, что он за волосы меня таскает, ребёнка побивал, 500 рублей штрафа, и всё на этом. Я побоялась писать в третий раз заявление, а он этим пользовался и начинал всё заново, - с трудом говорила она на программе.

«Не думала, что так произойдет, я его выгоняла, он не уходил», - добавила женщина.

Односельчане отозвались о семье хорошо:

«Бывало, что они вместе выпивают, потом ругаются. Он не работал в связи со своим возрастом, на бирже состоял и по посёлку что-то делал»

«Я бы не сказала, что он алкоголиком был»

«Он был счастлив, когда дочка родилась. А что там в семье – я даже не знаю»

«Да нормальные они были, в деревне его все уважали. Всем помогал».

Приглашенный в студию психолог Анетта Орлова поделилась мнением, что подросток, видимо, начал сильно переживать за мать – «проживать» за родного человека.

- Ребенок взял её чувства как свои. И он стал ненавидеть, и эту ненависть – это про то, как когда мужчины длительное время проявляют агрессию по отношению к женщинам в своём доме, они должны понимать, что тот мальчик, который был 3-летний, 7-летний, 10-летний, он будет расти и ненавидеть, - отметила специалист.

На передаче началось обсуждение произошедшего, эксперты высказали свои мнения. Точку в обсуждении поставила психолог:

«Убит человек, и мы не можем об этом не думать. Для многих людей его смерть – тоже трагедия. Давайте тоже об этом помнить. Берём дальше мальчика, он пережил ситуацию, дай бог, чтобы его оправдали. Но мы понимаем, что даже в том случае – по лучшему сценарию, когда его оправдают, мы понимаем, что это груз и ответственность, а может, груз безответственности. Никто не знает, как это развернётся. Мы не знаем, будет ли считать потом человек, что любой вопрос можно так решить. Я хочу, чтобы мы всегда помнили с разных сторон - ребенка надо спасать, но главное, чтобы мы потом никого не угробили, через много лет».

Также она добавила, что готова помочь маме ребёнка как психолог.




убийство
 
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