В Иркутске поймали c поличным торговца героином

Иркутянин продал несколько доз полицейским
В Иркутске полицейские пресекли деятельность сбытчика героина. Ранее полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой иркутянин продал сотрудникам три чека с героином из окна дома по улице Муравьёва.
Наркоторговца задержали - при себе у мужчины обнаружен свёрток с героином. При обыске по месту жительства у него также изъят пакет с порошком. Содержимое свёртков направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
- Известно, что 48-летний житель Иркутска ранее неоднократно судим. В настоящее время он помещён под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе мужчина признался, что сам потребляет наркотики.
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Происшествия, Фото:
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