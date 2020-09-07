В Иркутске поймали c поличным торговца героином

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутянин продал несколько доз полицейским



В Иркутске полицейские пресекли деятельность сбытчика героина. Ранее полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой иркутянин продал сотрудникам три чека с героином из окна дома по улице Муравьёва.



Наркоторговца задержали - при себе у мужчины обнаружен свёрток с героином. При обыске по месту жительства у него также изъят пакет с порошком. Содержимое свёртков направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.



- Известно, что 48-летний житель Иркутска ранее неоднократно судим. В настоящее время он помещён под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 1 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе мужчина признался, что сам потребляет наркотики.





