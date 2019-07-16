Мошенники звонят жителям Бурятии с номеров банков

Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские



Национальный банк Бурятии предупредил об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками банков.



Участились случаи, когда мошенники при помощи специальных программ маскируют номера своих телефонов под официальные банковские. Часто преступники обращаются к собеседнику по имени-отчеству, могут назвать фамилию и даже номер и срок действия карты. Как правило, эти сведения они получают заранее из открытых источников, например, социальных сетей, а также с помощью рассылки фишинговых писем. В качестве фона могут добавлять в разговор звуки, имитирующие работу оживлённого колл-центра, пояснили в Отделении-НБ Республики Бурятия Сибирского ГУ Банка России.



Часто лже-сотрудники банка звонят поздно вечером или рано утром, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Они сообщают о якобы подозрительной операции, которая требует незамедлительных действий со стороны клиента. Цель преступников – узнать данные карты.



- Коды из СМС, пин-коды, а также CVV/CVC-коды на оборотной стороне карты – это строго конфиденциальная информация. Реальные сотрудники банка никогда не станут о ней спрашивать, - поясняет и.о. управляющего региональным подразделением Банка России комментирует Виталий Пономарев. – И если вы сами сообщите аферистам секретные данные, вернуть деньги через банк не получится.



Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо перепроверять полученную информацию. Даже если слова собеседника выглядят убедительно, лучше перезвонить в банк. Нельзя делать обратный вызов на ранее поступивший звонок. Всегда следует набирать номер вручную. Телефон горячей линии указан на оборотной стороне карты и на официальном сайте кредитной организации.



Если банк выявит подозрительную операцию, он сразу приостановит перевод денег. У держателя банковской карты будет двое суток на то, чтобы отменить или подтвердить платёж. Если человек не предпримет никаких действий, через два дня банк автоматически снимет блокировку, и операция будет проведена.



