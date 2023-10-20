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В Забайкалье назначили нового зампреда правительства вместо Бардалева

В Забайкалье назначили нового зампреда правительства вместо Бардалева
Власть,  Фото:архив пресс-службы правительства Забайкалья

Им стал Буянто Батомункуев

Распоряжение о назначении Буянто Батомункуева, главы администрации Агинского округа, заместителем председателя правительства Забайкалья подписал губернатор края Александр Осипов. Об этом сообщает официальный портал краевого правительства.

Батомункуев будет курировать министерство планирования и министерство экономического развития региона. Он приступит к исполнению обязанностей с 23 октября. В его кураторство перешло министерство сельского хозяйства Забайкалья, а также региональная Госветслужба и краевой департамент по развитию муниципальных образований.

Буянто Батомункуев родился 19 октября 1983 года в селе Урдо-Ага Агинского района. В 2005 году окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектронике по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».

С 2015 занимал должность первого заместителя главы администрации Агинского Бурятского округа, с 2016 года - заместителя руководителя – начальника управления развития территории и агропромышленного комплекса округа.

С сентября 2018 года возглавлял администрацию посёлка Агинское. 9 декабря 2019 года был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края, одновременно возглавлял администрацию Агинского Бурятского округа. В статусе и.о.зампреда он проработал почти четыре года.

«Байкал-Daily» сообщал, что 16 октября губернатор Забайкалья Александр Осипов 16 октября уволил Александра Бардалеева с должности министра экономического развития и зампреда правительства. Он ушёл по собственному желанию. Обязанности министра пока исполняет первый заместитель министра Жаргалма Бадмажапова.

Забайкальский край назначения

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