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В правительстве Забайкальского края подтвердили отставку Александра Бардалеева

В правительстве Забайкальского края подтвердили отставку Александра Бардалеева
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края

Он ушёл по собственному

Александр Бардалеев покинул пост зампреда правительства - министра экономического развития региона, сообщает пресс-служба кабинета министров Забайкальского края:

«Соответствующее распоряжение подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В документе говорится, что Александр Бардалеев освобожден от замещаемой должности 16 октября по собственной инициативе».

Бардалеев был назначен исполняющим обязанности зампреда правительства Забайкалья – министром экономического развития 21 октября 2019 года. «Он является, по нынешним меркам, долгожителем региональной политики», - считает телеграм-канал Zab.ru.

«Байкал-Daily» сообщал, что рано утром по читинскому времени об отставки Бардалеева написали телеграм-каналы ведущих забайкальских СМИ. Но официального подтверждения не было.

Портал «Чита.Ру» при этом сообщил, что чиновника уволили в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ. Эта статья подразумевает совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом ненадлежащем контроле исполнительной дисциплины, в несвоевременном предоставлении отчетов об исполнении стоящих на контроле документов.

Александр Бардалеев до прихода в правительство Забайкалья в 2019 году трудился министром экономики Бурятии. 

Забайкальский край политика

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