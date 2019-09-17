Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ









Игорь Шутенков обратился к горожанам и поблагодарил их за оказанное доверие.



- Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за искреннюю поддержку, оказанную мне на выборах, я уверен, что мы вместе изменим наш город к лучшему, мы вместе построим наше будущее, для этого нам надо использовать все возможности. На протяжении многих лет на территории нашего города проживают в мире и согласии представители свыше 100 национальностей, Эту атмосферу дружбы и единения важно беречь и подпитывать новыми совместными проектами, в том числе с общественными организациями. В центре нашего внимания – комфортная городская среда, доступная социальная инфраструктура, экологическое благополучие, - отметил он.



Дальше он перечислил другие планы и приоритетные цели в будущей работе.



Предоставили слово на церемонии и главе Бурятии Алексею Цыденову.



- Всех поздравляю с новым мэром, новому мэру желаю сложной, трудной, ежедневной, постоянной работы. У нас один город, одни жители, одна судьба. И я желаю вам, Игорь Юрьевич, чтобы те люди, которые не поддержали вас, которые поддержали других кандидатов, почувствовали вашу заботу, результат вашего труда, могли оценить плоды труда вас, вашей администрации и нашей совместной работы. И чтобы люди сказали: да, он смог, - сказал он.



Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Явка составила 34%. И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков одержал победу, получив 52,5% голосов. Его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев получил 36,58%. У остальных кандидатов – огромное отставание: телеведущий Батодалай Багдаев (КПСС) получил 2,41% голосов, депутат горсовета и пока ещё заммэра Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2,04%, директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,65%, представитель ЛДПР Николай Чимитов – 1,37%.



Всенародные выборы мэра состоялись в столице Бурятии впервые за 12 лет. В последний раз жители сами выбирали мэра ещё в 2007-м, тогда тяжёлую победу, едва не проиграв коммунисту Толстоухову, одержал мэр Геннадий Айдаев. После этого прямые выборы были отменены, проведена реформа о разделении власти в городе на сити-менеджера и мэра (выбираемого из числа депутатов). Депутаты Улан-Удэ дважды назначали мэром Александра Голкова.



В апреле 2018 года в Бурятии

Затем председатель Избирательной комиссии города Улан-Удэ Марина Андронова рассказала о прошедших выборах.Игорь Шутенков обратился к горожанам и поблагодарил их за оказанное доверие.- Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за искреннюю поддержку, оказанную мне на выборах, я уверен, что мы вместе изменим наш город к лучшему, мы вместе построим наше будущее, для этого нам надо использовать все возможности. На протяжении многих лет на территории нашего города проживают в мире и согласии представители свыше 100 национальностей, Эту атмосферу дружбы и единения важно беречь и подпитывать новыми совместными проектами, в том числе с общественными организациями. В центре нашего внимания – комфортная городская среда, доступная социальная инфраструктура, экологическое благополучие, - отметил он.Дальше он перечислил другие планы и приоритетные цели в будущей работе.Предоставили слово на церемонии и главе Бурятии Алексею Цыденову.- Всех поздравляю с новым мэром, новому мэру желаю сложной, трудной, ежедневной, постоянной работы. У нас один город, одни жители, одна судьба. И я желаю вам, Игорь Юрьевич, чтобы те люди, которые не поддержали вас, которые поддержали других кандидатов, почувствовали вашу заботу, результат вашего труда, могли оценить плоды труда вас, вашей администрации и нашей совместной работы. И чтобы люди сказали: да, он смог, - сказал он.Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября. Явка составила 34%. И.о. руководителя администрации Игорь Шутенков одержал победу, получив 52,5% голосов. Его главный конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев получил 36,58%. У остальных кандидатов – огромное отставание: телеведущий Батодалай Багдаев (КПСС) получил 2,41% голосов, депутат горсовета и пока ещё заммэра Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») – 2,04%, директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») – 1,65%, представитель ЛДПР Николай Чимитов – 1,37%.Всенародные выборы мэра состоялись в столице Бурятии впервые за 12 лет. В последний раз жители сами выбирали мэра ещё в 2007-м, тогда тяжёлую победу, едва не проиграв коммунисту Толстоухову, одержал мэр Геннадий Айдаев. После этого прямые выборы были отменены, проведена реформа о разделении власти в городе на сити-менеджера и мэра (выбираемого из числа депутатов). Депутаты Улан-Удэ дважды назначали мэром Александра Голкова.В апреле 2018 года в Бурятии были внесены изменения в выборное законодательство . Назначение глав муниципальных образований теперь возможно либо в результате прямых выборов, или через конкурсную комиссию. Единственное исключение – Улан-Удэ, где мэра отныне будет всегда выбирать народ.

Сегодня в администрации Улан-Удэ прошла инаугурация нового мэра. На торжественную церемонию принесения присяги и вступления в должность Игоря Шутенкова прибыли представители республиканской и городской власти, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета.Сначала здесь предоставили слово первому заместителю мэра Улан-Удэ Александру Иринчееву.- Сегодня вы являетесь свидетелями выхода города Улан-Удэ на новый этап развития. 8 сентября жители города на всенародных выборах избрали нового мэра Шутенкова Игоря Юрьевича, депутатов Улан-Удэнского городского совета 6 созыва. А это значит новые подходы к управлению, новые задачи, новые планы, новые проекты. Жители Улан-Удэ ждут от нас, чтобы город стал комфортным, чтобы улучшение коснулось всех видов деятельности, чтобы город стал удобным для людей. Я уверен, что мэр Улан-Удэ, депутаты горсовета, администрация города сделают все, чтобы решить все накопившиеся проблемы, поставят новые цели. И в этом новом направлении будут работать слаженно, дружно, конструктивно, - сказал он.