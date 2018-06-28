Глава Бурятии: «Результат встречи с премьер-министром превзошёл все ожидания»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Премьер-министр Дмитрий Медведев принял Алексея Цыденова в подмосковных Горках



27 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Бурятии Алексей Цыденов провели рабочую встречу в среду, в Горках (Московская область). Результатом встречи стал ряд поручений правительству РФ по вопросам, поднятым в ходе беседы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В предварительной повестке стояли три вопроса.



- Результат встречи превзошёл все ожидания. Дмитрий Анатольевич выделил время для дополнительных вопросов. По ряду из них решения принимались сразу, по другим даны поручения правительству России для совместной проработки, - сообщил Алексей Цыденов.



Премьер-министр поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации в республике третьей смены в общеобразовательных учреждениях и очередей в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет.



Были обсуждены вопросы выделения 520 млн рублей на покрытие дефицита по завершению строительства правобережных очистных сооружений Улан-Удэ. Из федерального бюджета были подтверждены 1,8 миллиарда рублей, тогда как общая стоимость строительства трёх пусковых комплексов составляет 2,3 миллиарда рублей.



Также Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос строительства в Бурятии мусоросжигательного завода с использованием японских технологий.



Ещё одно решение касалось Гусиноозёрской ГРЭС. Премьер-министр поручил проработать вопрос с снижении ставки за водопользование, таким образом, электростанция сможет продолжить свою работу.



В завершении встречи Дмитрий Медведев поручил создать оргкомитет по празднованию 100-летия республики, которое состоится в 2023 году.

