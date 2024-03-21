Новый подрядчик приступил к подготовительным работам
В конце прошлого года в ходе аукциона был определен новый подрядчик по ремонту моста в центре села Бичура в Бурятии – км 81 автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Сегодня организация ведёт подготовку: закупает стройматериалы, готовит технику и всю необходимую документацию.
Протяжённость моста составляет 139 метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.
- Ранее планировалось завершить ремонт до конца 2023 года. Однако предыдущий подрядчик не соблюдал ни технологии работы, ни установленных сроков, поэтому договор с ним расторгли. К сожалению, из-за этого сроки ремонта пришлось перенести, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.
Ремонт моста в райцентре Бурятии завершат в 2025 году
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