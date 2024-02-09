В марте вновь напишут всебурятский диктант

Площадки акции станут известны позднее



23 марта пройдёт всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм». Это ежегодное социально значимое образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризации.



Во всебурятском диктанте «Эрдэм» примут участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена в интернете видеоверсия диктанта.



Организатором площадки в Бурятии выступает республиканский центр по развитию бурятского языка, в Усть-Ордынском Бурятском округе - администрация УОБО, в разных городах и странах - бурятские землячества. Скоро станут известны локации акции этого года.



Возрастное ограничение: 6+.

