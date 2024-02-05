В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте

Следом за Улан-Удэ и Читой выступление Кристины Орбакайте отменили и в областном центре Приангарья. Об этом сообщил 5 февраля ряд иркутских изданий. По данным местных СМИ, продажу билетов на концерт известной певицы во дворце спорта «Труд» 12 марта (возрастное ограничение – 12+) приостановили ещё несколько дней назад.
Как выяснилось, многие иркутяне оказались против него и даже писали об этом в telegram-канале губернатора Игоря Кобзева.
Сначала шумиха поднялась из-за приезда артистки в Улан-Удэ. Концерт должен был состояться в марте (12+), однако часть жителей республики потребовали его не устраивать. Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки сочли, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно организовывать на родине героев-бойцов СВО выступления таких артистов.
Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Общественной палате Бурятии. Принимая решение об отмене мероприятия, в республике учли мнение общественности.
Примеру Улан-Удэ последовали в Чите. Впрочем, организаторы пообещали перенести визит знаменитости (12+) в краевой центр на «неопределённый срок» и сообщить новую дату дополнительно.
Концертный директор Кристины Александр Качан тем временем прокомментировал ситуацию в разговоре с интернет-изданием «Абзац».
- Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах, – заявил Качан. – Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего?