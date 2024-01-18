Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты



К нарастающему бунту присоединились и члены Общественной палаты (ОП) Бурятии. Они «выразили единодушное мнение о том, что проведение концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ крайне нежелательно».



- В такое непростое для нашей страны время выступление артистки с иностранным гражданством будет восприниматься жителями республики однозначно негативно, – считают в ОП. – После начала СВО на территории Украины уроженцы Бурятии достойно и героически сражаются на передовой. Специальная военная операция показала, какие отважные люди живут в нашей республике.



Как отмечают в Общественной палате, в Бурятии практически нет ни одной семьи, которую так или иначе не коснулась бы СВО.



- Поэтому планы Кристины Орбакайте после американских каникул снова приехать в Россию и, в частности, в Улан-Удэ, воспринимаются крайне негативно. Большинство жителей республики против того, чтобы она выступала в нашем городе, – заключили общественники.



Кстати, официального подтверждения, что у артистки имеется гражданство США, в открытых источниках нет. Сама Кристина с 2005 года в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У него свой стоматологический бизнес в Америке, поэтому певица вынуждена жить на две страны.