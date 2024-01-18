Скандал вокруг концерта Орбакайте в Улан-Удэ набирает нешуточные обороты

Поднявшаяся шумиха вокруг выступления известной певицы Кристины Орбакайте в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ набирает обороты. Концерт должен состояться в марте (возрастное ограничение – 12+), однако часть жителей республики выступили за его отмену.
Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Некоторые наши земляки считают, что неопределившейся звезде в Бурятии не место. Они задались вопросом, логично ли и нравственно верно устраивать на родине героев-бойцов СВО концерты таких артистов.
Это мнение поддержали в региональном отделении всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Его представители сделали заявление по поводу предстоящего мероприятия.
- Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение, – говорится в публикации «Боевого братства». – Мы хотим выразить свой резкий протест против публичных выступлений Кристины Орбакайте. Сейчас время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране.
К нарастающему бунту присоединились и члены Общественной палаты (ОП) Бурятии. Они «выразили единодушное мнение о том, что проведение концерта Кристины Орбакайте в Улан-Удэ крайне нежелательно».
- В такое непростое для нашей страны время выступление артистки с иностранным гражданством будет восприниматься жителями республики однозначно негативно, – считают в ОП. – После начала СВО на территории Украины уроженцы Бурятии достойно и героически сражаются на передовой. Специальная военная операция показала, какие отважные люди живут в нашей республике.
Как отмечают в Общественной палате, в Бурятии практически нет ни одной семьи, которую так или иначе не коснулась бы СВО.
- Поэтому планы Кристины Орбакайте после американских каникул снова приехать в Россию и, в частности, в Улан-Удэ, воспринимаются крайне негативно. Большинство жителей республики против того, чтобы она выступала в нашем городе, – заключили общественники.
Кстати, официального подтверждения, что у артистки имеется гражданство США, в открытых источниках нет. Сама Кристина с 2005 года в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У него свой стоматологический бизнес в Америке, поэтому певица вынуждена жить на две страны.