В Улан-Удэ не захотели видеть Кристину Орбакайте



В марте в столицу Бурятии приедет Кристина Орбакайте – известная эстрадная певица и актриса, которая носит звание заслуженной артистки России. Её концерт состоится в Физкультурно-спортивном комплексе (возрастное ограничение – 12+).



Многие горожане, узнав об этом, взбунтовались против предстоящего выступления. Причина в том, что Орбакайте так и не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции. Улан-удэнцы считают, что неопределившейся певице в Бурятии не место.



- Наш город – сердце Бурятии, которая сейчас славится своими героями на СВО. Даже наш президент знает и помнит, что «буряты не бегут». И в такое трудное для нашей страны и республики время к нам с концертом приезжает Кристина Орбакайте, – заявили они. – Свои взгляды на проведение СВО Кристина Орбакайте упорно замалчивает – даже после запроса главы ФПБК Виталия Бородина конкретно обозначить свою позицию.



В начале декабря федеральные СМИ писали, что глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к вернувшейся тогда из США звезде с призывом высказаться по поводу отношения к СВО. Скриншоты переписки с артисткой он разместил в своём telegram-канале, сообщал «Московский Комсомолец».



Общественник призвал Орбакайте прокомментировать позицию касательно спецоперации в соцсетях.



- Чтобы люди понимали вас в трудную для страны минуты – вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег? Призываю вас сделать это, так как ваша позиция пока такая тихушная, – отметил Бородин.



Некоторые наши земляки задались вопросом: логично ли и нравственно верно проводить на земле героев-бойцов СВО концерты таких артистов. Их интересует, куда можно направить запрос по этому поводу.



Буквально неделю назад против концерта Орбакайте во Владивостоке (12+) выступали приморцы. Жалобы от них поступили даже в канал регионального правительства в Telegram. Местных жителей интересовало, законно ли вообще проведение мероприятия.



- Это за какие заслуги, когда в других городах ей отказывают, Владивосток её ждёт? Чем заслужила? Думаю, что большинство жителей Приморья будут против, чтобы эта певичка выступала в нашем городе, – написала одна из них.



Сама Кристина с 2005 года в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Как подчёркивает РИА Новости, у него свой стоматологический бизнес в США, поэтому певица вынуждена жить на две страны.

