В улан-удэнском СИЗО прошли спортивные соревнования





В улан-удэнском СИЗО №1 прошли соревнования по настольным видам спорта, теннису и футболу.- Среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых прошли настоящие баталии как в теннисе, так и в футболе их неопытность не уменьшила того накала эмоций и азарта, а только дала толчок на более интересную и красивую игру. Ребята уверено продвигались по турнирной сетке. Все несовершеннолетние остались под большим впечатлением и пообещали в следующий раз показать хорошую игру и дать достойный отпор соперникам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Также турнир по настольному теннису прошёл и среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания, где спортсмены показали отличные результаты и физическую подготовку.