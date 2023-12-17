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В Бурятии напомнили о запрете на вырубку ёлок

В Бурятии напомнили о запрете на вырубку ёлок
Общество,  Фото:Pixabay.com
Табу на неё наложили везде

Жители Северобайкальска поинтересовались у местных властей, где можно получить разрешение на вырубку ёлок. Однако в комитете по управлению городским хозяйством местной администрации напомнили, что в этом году её запретили везде.

- Поэтому лесничество ёлки не заготавливает и порубочные билеты не выдаёт, – рассказала специалист по благоустройству и озеленению МКУ КУГХ Светлана Кашина в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Она добавила, что новогодние деревья в Северобайкальске начнут продавать с 23 декабря на территории ледового городка. Цена зависит от их размера.
ёлка Новый год лесники лес

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