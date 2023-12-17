В Бурятии напомнили о запрете на вырубку ёлок

Табу на неё наложили везде



Жители Северобайкальска поинтересовались у местных властей, где можно получить разрешение на вырубку ёлок. Однако в комитете по управлению городским хозяйством местной администрации напомнили, что в этом году её запретили везде.



- Поэтому лесничество ёлки не заготавливает и порубочные билеты не выдаёт, – рассказала специалист по благоустройству и озеленению МКУ КУГХ Светлана Кашина в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Она добавила, что новогодние деревья в Северобайкальске начнут продавать с 23 декабря на территории ледового городка. Цена зависит от их размера.

