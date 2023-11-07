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В Улан-Удэ мужчину, бегавшего от обязательных работ, закрыли в СИЗО

В Улан-Удэ мужчину, бегавшего от обязательных работ, закрыли в СИЗО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наказание ему должны ужесточить

На минувшей неделе суд удовлетворил представление начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции по Советскому району УФСИН России по Бурятии и заключил под стражу жителя бурятской столицы. Ранее его осудили за пьяную езду – мужчина попался на ней уже во второй раз. Нарушителю назначили 200 часов обязательных работ и на два года лишили его водительских прав.

При постановке на учёт в УИИ улан-удэнца ознакомили с порядком и условиями отбывания наказания. Однако осуждённый от него уклонялся и скрывался от уголовно-исполнительной инспекции. Мужчину даже пришлось объявить в розыск.

В итоге его по решению суда отправили в СИЗО до рассмотрения вопроса о замене обязательных работ более строгим видом наказания. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ, постановление пока не вступило в законную силу. 

суд СИЗО обязательные работы пьяная езда

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