В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя

В регионе стартует первый республиканский конкурс активистов, популяризирующих бурятский язык
С 7 по 8 ноября в Бурятии пройдёт I республиканский конкурс «Арадай багша – Народный учитель». Его цель – выявить талантливых педагогов, активистов движения по сохранению и развитию бурятского языка, а также их поддержка и поощрение, распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей.
Конкурс будет состоять из очного и заочного туров. В заочном испытании «Увлекательный / занимательный бурятский» конкурсанты представят видеоролик на бурятском языке, в котором пояснят проблематику вопроса развития языка. 6 ноября в сообществе республиканского центра «Бэлиг» во «ВКонтакте» состоится голосование по представленным работам.
Первое очное конкурсное испытание «Урок» призвано раскрыть профессиональный потенциал конкурсантов в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия, проявление их творческого потенциала. В этом этапе принимают участие все заявившиеся на конкурс.
Во втором очном конкурсном испытании «Беседа с президентом всебурятской ассоциации развития культуры» примут участие 6 конкурсантов, набравших максимальное количество баллов по итогам конкурсного испытания «Урок». Участники должны будут раскрыть свои лидерские качества, продемонстрировать понимание стратегических направлений развития образования и представление собственного видения конструктивных решений существующих проблем.
Участие в конкурсе могут принять учителя бурятского языка и литературы, начальных классов, других учебных предметов, педагоги дополнительного образования, активисты движения по сохранению и развитию бурятского языка, осуществляющие преподавание и популяризацию среди различных групп и категорий населения.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, для участия необходимо заполнить заявку и отправить до 31 октября включительно на электронную почту: [email protected].
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии выберут «Арадай багша» – народного учителя
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