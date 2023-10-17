Участник СВО из Иркутска погасил крупный долг по алиментам

Он заплатил почти 300 тысяч рублей



Житель Иркутска погасил свою задолженность по алиментам после того, как отправился на СВО, сообщила пресс-служба регионального Главного управления ФССП.



- Мужчина отправился в зону СВО. В Иркутске у него остался сын и задолженность по алиментам в размере почти 300 тысяч рублей. Приступив к службе, боец смог оплатить всю имеющуюся у него задолженность перед сыном, проявив гражданскую ответственность, - говорится в сообщении.



Отметим, при заключении контракта на прохождение военной службы в отношении военнослужащего по заявлению приостанавливается исполнительное производство. Это касается всех исполнительных производств, за исключением алиментных обязательств, а также обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.







