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Участник СВО из Иркутска погасил крупный долг по алиментам

Участник СВО из Иркутска погасил крупный долг по алиментам
Общество, 
Он заплатил почти 300 тысяч рублей

Житель Иркутска погасил свою задолженность по алиментам после того, как отправился на СВО, сообщила пресс-служба регионального Главного управления ФССП.

- Мужчина отправился в зону СВО. В Иркутске у него остался сын и задолженность по алиментам в размере почти 300 тысяч рублей. Приступив к службе, боец смог оплатить всю имеющуюся у него задолженность перед сыном, проявив гражданскую ответственность, - говорится в сообщении.

Отметим, при заключении контракта на прохождение военной службы в отношении военнослужащего по заявлению приостанавливается исполнительное производство. Это касается всех исполнительных производств, за исключением алиментных обязательств, а также обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.



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