Он заплатил почти 300 тысяч рублей
Житель Иркутска погасил свою задолженность по алиментам после того, как отправился на СВО, сообщила пресс-служба регионального Главного управления ФССП.
- Мужчина отправился в зону СВО. В Иркутске у него остался сын и задолженность по алиментам в размере почти 300 тысяч рублей. Приступив к службе, боец смог оплатить всю имеющуюся у него задолженность перед сыном, проявив гражданскую ответственность, - говорится в сообщении.
Отметим, при заключении контракта на прохождение военной службы в отношении военнослужащего по заявлению приостанавливается исполнительное производство. Это касается всех исполнительных производств, за исключением алиментных обязательств, а также обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Участник СВО из Иркутска погасил крупный долг по алиментам
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