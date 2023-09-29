Жители Бурятии отсудили у бизнесмена более 42 тысяч за пластиковые окна

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Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора помогли нескольким жителям Бурятии вернуть деньги за пластиковые окна. Все они заключили договоры с предпринимателем, который занимается установкой стеклопакетов.
Как выяснилось, он не исполнила свои обязательства и не приступил к работе в установленный срок. При этом клиенты полностью оплатили её. Все претензии бизнесмен проигнорировал, и люди обратились с жалобой в Роспотребнадзор.
Надзорное ведомство подало в суд иск в их интересах. В итоге с предпринимателя взыскали более 42 тысяч рублей, включая стоимость самих работ по договорам, неустойку за нарушение сроков по монтажу оконных конструкций, моральную компенсацию и штраф за отказ удовлетворить требования потребителей в добровольном порядке. Решения пока не вступили в законную силу.
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