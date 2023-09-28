В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

Награждение конкурса чтецов провели в рамках Книжного салона



В Улан-Удэ прошёл конкурс на лучшее прочтение стихотворений бурятского поэта Намжила Нимбуева. Конкурс состоялся 21 сентября в рамках XXVIII Книжного салона в национальной библиотеке РБ.



Каждый участник мог самостоятельно выбрать из предложенных на конкурс стихотворений. Комиссия конкурса единогласно приняла решение о распределении мест следующим образом:



Номинация «Лучший чтец» для детей от 7 до 17 лет

1 место - Мария Р., учащаяся 2-го класса гимназии №59

2 место – Софья Н., учащаяся 4-го класса СОШ №25

3 место – Владимир Г., учащийся 3-го класса СОШ №25



Номинация «Лучшее исполнение стихотворения»: Софья М., учащаяся гимназии №59

Номинация «Самое эмоциональное прочтение»: Оюнтуяа О., учащаяся гимназии №59

Номинация «Самое выразительное прочтение»: Эрдэни С., учащийся гимназии №59



Номинация «Лучший чтец» среди взрослых от 18 и старше

1 место - Хайдапов Донир

2 место - Алексеев Эдуард

3 место - Махалова Аля



Номинация «Лучшее исполнение стихотворения»: Цыбикова Анна

Номинация «Самое эмоциональное прочтение»: Федотова Софья

Номинация «Самое выразительное прочтение»: Ирматов Павел



Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке 22 сентября, сообщили в нацбиблиотеке.

