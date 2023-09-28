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В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева

В Бурятии посоревновались в чтении стихов Намжила Нимбуева
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Награждение конкурса чтецов провели в рамках Книжного салона

В Улан-Удэ прошёл конкурс на лучшее прочтение стихотворений бурятского поэта Намжила Нимбуева. Конкурс состоялся 21 сентября в рамках XXVIII Книжного салона в национальной библиотеке РБ.

Каждый участник мог самостоятельно выбрать из предложенных на конкурс стихотворений. Комиссия конкурса единогласно приняла решение о распределении мест следующим образом:

Номинация «Лучший чтец» для детей от 7 до 17 лет
1 место - Мария Р., учащаяся 2-го класса гимназии №59
2 место – Софья Н., учащаяся 4-го класса СОШ №25
3 место – Владимир Г., учащийся 3-го класса СОШ №25

Номинация «Лучшее исполнение стихотворения»: Софья М., учащаяся гимназии №59
Номинация «Самое эмоциональное прочтение»: Оюнтуяа О., учащаяся гимназии №59
Номинация «Самое выразительное прочтение»: Эрдэни С., учащийся гимназии №59

Номинация «Лучший чтец» среди взрослых от 18 и старше
1 место - Хайдапов Донир
2 место - Алексеев Эдуард
3 место - Махалова Аля

Номинация «Лучшее исполнение стихотворения»: Цыбикова Анна
Номинация «Самое эмоциональное прочтение»: Федотова Софья
Номинация «Самое выразительное прочтение»: Ирматов Павел

Награждение победителей состоялось в торжественной обстановке 22 сентября, сообщили в нацбиблиотеке.
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