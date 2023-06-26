Паромы не ходят с 26 июня
В Прибайкальском районе Бурятии временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы.
- С 26 июня по техническим причинам временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы, - сообщило ГКУ «Бурятрегионавтодор».
Уточнить информацию по работе переправы можно круглосуточно по тел. 8 (3012) 55-20-55.
В Бурятии временно закрыли Татауровскую паромную переправу
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