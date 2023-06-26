В Бурятии временно закрыли Татауровскую паромную переправу

Паромы не ходят с 26 июня



В Прибайкальском районе Бурятии временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы.



- С 26 июня по техническим причинам временно приостановлена работа Татауровской паромной переправы, - сообщило ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Уточнить информацию по работе переправы можно круглосуточно по тел. 8 (3012) 55-20-55.



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