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Тайбоксёры и кикбоксёры Бурятии сразились со спортсменами Забайкалья

Тайбоксёры и кикбоксёры Бурятии сразились со спортсменами Забайкалья
Общество,  Фото:личная страница Баира Цынгеева
Сборная республики одержала 8 побед

В начале июня посёлке Агинское состоялась матчевая встреча по кикбоксингу и тайскому боксу между спортсменами Бурятии и Забайкальского края памяти Героя России Эдуарда Норполова. Общий счёт встречи: 10-8 в пользу сборной Забайкалья.

Спортсмены Бурятского республиканского отделения федерации кикбоксинга России Арсалан Мункуев (г. Закаменск), Дарья Шелопугина (г. Улан-Удэ) и Илона Лебедева (г. Северобайкальск) одержали победы в своих поединках. Они получили памятные и денежные призы от родственников Эдуарда Норполова, а также от организаторов мероприятия.

Тайский бокс в составе сборной Бурятии представили спортсмены спортивной школы Иволгинского района. Победителями стали трое тайбоксёров: Станислав Сотников, Пётр Хлебодаров и Александр Хлебодаров. Кроме этого, победы в матчах одержали представители спортивного клуба «Пересвет» Андрей Зарбуев и Буянто Жамбалов. Ребята также получили ценные подарки и денежные призы.
тайский бокс кикбоксинг спорт матчевая встреча Бурятия Забайкальский край Агинский Бурятский округ

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