Тайбоксёры и кикбоксёры Бурятии сразились со спортсменами Забайкалья

Общество, Фото: личная страница Баира Цынгеева

Сборная республики одержала 8 побед



В начале июня посёлке Агинское состоялась матчевая встреча по кикбоксингу и тайскому боксу между спортсменами Бурятии и Забайкальского края памяти Героя России Эдуарда Норполова. Общий счёт встречи: 10-8 в пользу сборной Забайкалья.



Спортсмены Бурятского республиканского отделения федерации кикбоксинга России Арсалан Мункуев (г. Закаменск), Дарья Шелопугина (г. Улан-Удэ) и Илона Лебедева (г. Северобайкальск) одержали победы в своих поединках. Они получили памятные и денежные призы от родственников Эдуарда Норполова, а также от организаторов мероприятия.



Тайский бокс в составе сборной Бурятии представили спортсмены спортивной школы Иволгинского района. Победителями стали трое тайбоксёров: Станислав Сотников, Пётр Хлебодаров и Александр Хлебодаров. Кроме этого, победы в матчах одержали представители спортивного клуба «Пересвет» Андрей Зарбуев и Буянто Жамбалов. Ребята также получили ценные подарки и денежные призы.

