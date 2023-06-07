Сборная республики одержала 8 побед
В начале июня посёлке Агинское состоялась матчевая встреча по кикбоксингу и тайскому боксу между спортсменами Бурятии и Забайкальского края памяти Героя России Эдуарда Норполова. Общий счёт встречи: 10-8 в пользу сборной Забайкалья.
Спортсмены Бурятского республиканского отделения федерации кикбоксинга России Арсалан Мункуев (г. Закаменск), Дарья Шелопугина (г. Улан-Удэ) и Илона Лебедева (г. Северобайкальск) одержали победы в своих поединках. Они получили памятные и денежные призы от родственников Эдуарда Норполова, а также от организаторов мероприятия.
Тайский бокс в составе сборной Бурятии представили спортсмены спортивной школы Иволгинского района. Победителями стали трое тайбоксёров: Станислав Сотников, Пётр Хлебодаров и Александр Хлебодаров. Кроме этого, победы в матчах одержали представители спортивного клуба «Пересвет» Андрей Зарбуев и Буянто Жамбалов. Ребята также получили ценные подарки и денежные призы.
Тайбоксёры и кикбоксёры Бурятии сразились со спортсменами Забайкалья
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