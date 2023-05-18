О правилах рассказали в Росгвардии
Управление Росгвардии по Бурятии напомнило гражданам и юридическим лицам об изменениях в правилах оборота списанного оружия.
В соответствии с изменениями в федеральном законе «Об оружии», собственники списанного оружия обязаны в двухнедельный срок со дня его приобретения уведомить Росгвардию для его регистрации, а лица, продавшие или подарившие списанное оружие, – уведомить о его продаже или дарении подразделение Росгвардии по месту учёта оружия.
Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до 29 июня 2022 года, обязаны уведомить Росгвардию о наличии у них такого оружия в течение года, то есть до 29 июня 2023 года. Хранение списанного оружия без такого уведомления запрещено.
Подать уведомление о постановке на учёт такого оружия можно через Госуслуги.
- Списанным оружием является огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности, - напомнили в Росгвардии.
В соответствии с законодательством РФ приобретение, экспонирование и коллекционирование списанного оружия не подлежат лицензированию.
Подробную информацию о порядке оборота списанного оружия можно получить в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии по телефону 8 (3012) 43-02-43, 37-98-05.
В Бурятии владельцам списанного оружия напомнили об изменениях в законодательстве
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